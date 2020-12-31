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Kuyucak Belediyesi Korona virüs hastalarını yalnız bırakmıyor
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün talimatı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Personelleri, ilçe sınırları içerisinde, 36 mahallede Korona virüs hastalarını tek tek arayarak vatandaşların taleplerini karşılıyor.
AYDIN 31.12.2020, 09:36
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Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün talimatı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Personelleri, ilçe sınırları içerisinde, 36 mahallede Korona virüs hastalarını tek tek arayarak vatandaşların taleplerini karşılıyor.
Kuyucak Belediyesi tarafından, ilçede Korona virüs hastalığına yakalanan ve evlerinde karantinada bulunan vatandaşlar telefonla aranarak durumları soruluyor. Kuyucak Belediyesi personelleri karantinada bulunan vatandaşları arayarak Başkan Ertürk’ün selamını söyleyip ihtiyaçları olup olmadığını öğreniyor ve talepler doğrultusunda vatandaşın ihtiyacı karşılanıyor.
“Vatandaşların talepleri adreslerine teslim ediliyor”Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyleyerek “Korona virüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de hassas bir dönemden geçiyor. Bu süreçte vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Hastalarımız Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Personelleri tarafından aranıyor. Korona virüsten dolayı evde karantinada olan vatandaşlarımıza talepleri ulaştırılıyor. Vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya özen gösteriyoruz. Tedbirlere uyarak inşallah bu süreci atlatacağız. Birlikte başaracağız” dedi.
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