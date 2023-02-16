Kuyucak Belediyesi ekipleri deprem bölgesinden döndü

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından Adıyaman deprem bölesine giderek AFAD koordinesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan 20 kişilik Kuyucak Belediyesi ekibi ilçeye geri döndü.

Kuyucak’tan 7 Şubat günü Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ve 20 kişilik ekip ve 2 personeli ile Kuyucak Belediyesi Cenaze Aracı Adıyaman deprem bölgesine gitti. Deprem bölgesinde görevini tamamlayan Kuyucak Belediyesi ekibi Kuyucak’a geri döndü. Ekibi karşılayan Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Öncelikle hepinizden Allah razı olsun. Dünyada ve ülkemizde geçmişte benzeri yaşanmamış Cumhuriyet Tarihinin deprem felaketini yaşadık. Devlet bütün kurumları ile seferberlik halinde olmuş başta AFAD, Jandarma, Polislerimiz, Kızılay, Askeri ve Belediyeleri ile el birliği, gönül birliği içinde, Türk Milleti geçmişte yaşadığı zor günlerinde zorlukları nasıl aştıysa bu gün de acıdan tasadan tek yumruk olarak çok çabuk birleşmiş ve bu zor günleri hep birlikte aşacaktır. Sizler de Kuyucak Belediyesi olarak Adıyaman bölgesinde depremzede vatandaşlarımıza yardım için gittiniz. 1 haftadır gece gündüz demeden deprem bölgesinde çalıştınız. Gayret gösterdiniz. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmaya çalıştınız. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Kuyucak Belediyesi’ne yakışanı yaptınız. Bir nebze faydalı olabildiysek ne mutlu bize. Allah, ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Türk milleti olarak her zaman tüm dünyada birlik ve beraberlik içerisinde tek yumruk olmasını bilen bir milletiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralarımızı hep birlikte saracağız" dedi.