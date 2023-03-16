Kuyucak Belediye Başkanı Ertürk’ten, son dakika istifası

Memurlar için aday adaylığı süresinin bitimine dakikalar kala Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün, milletvekilliği aday adaylığı için belediye başkanlığı görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kararını imzalamasının ardından 14 Mayıs seçimlerinde adaylık için kamudan istifa süresi 16 Mart’ta sona erdi. Sürenin dolmasına dakikalar kala AK Parti’li Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’ten ise adaylık hamlesi geldi. Kaymakamlık binasına giderek son dakika istifasını sunan Başkan Ertürk, AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için belediye başkanlığı görevinden istifa etti.