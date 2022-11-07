Kuyucak 3 kupayla döndü

Kuyucak Belediyespor Hentbol Takımları, Denizli’de gerçekleştirilen turnuvada 3 kupa kazanarak ilçeyi gururlandırdı.

Denizli Hentbol İl Temsilciliği tarafından organize edilen ‘Atatürk Kupası’na Kuyucak Belediyespor hentbol takımları katıldı. Turnuvaya katılan Kuyucak Belediyespor Yıldız Kızlar ve Erkekler hentbol takımı ile Küçük Kızlar hentbol takımı derece elde etti. Kuyucak Belediyespor Yıldız Kızlar hentbol takımı ikinci, Yıldız Erkekler hentbol takımı üçüncü olurken, Küçük Kızlar hentbol takımı da ikinci olarak ilçeyi gururlandırdı. Kuyucak Belediyespor Yıldız Kızlar Hentbol Takımı’na kupasını Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman verdi.

Kuyucak Belediyespor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen Denizli Hentbol İl Temsilcisi İsmail Başka’ya ve bizlere sonsuz destek veren sporcu dostu Kuyucak Belediye Başkanımız Metin Ertürk’e teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.