Kütüphane personeli ‘engelsiz erişim’ için işaret dili eğitimi aldı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi’nde görevli personel, işitme engellileri daha iyi anlamak ve onların hayatını kolaylaştırmak amacıyla başladıkları işaret dili eğitiminde sertifikalarını aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen işitme engelli vatandaşlarla rahatça iletişim kurabilmelerini sağlamak amacıyla Aydın Efeler Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen Türk İşaret Dili Kursuna katılan 26 personel, 1 ay süren 120 saatlik kurs sonunda düzenlenen törenle belgelerini aldı. Eğitim alan personele sertifikalarını, ADÜ Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Genel Sekreter Yardımcısı Aybüke Kurt ve Kütüphane Daire Başkan V. Öğr. Gör. H. Gül Bozkurt verdi.

Törende konuşan Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, “Bizim toplumun ihtiyaçlarına yönelik her alanda kendimizi geliştirmemiz, araştırmamız ve öğrenmemiz gerekiyor. Bu önemli derslere katılan, katkı sunan; özellikle büyük bir özveri ile Türk İşaret Dili’ni öğrenmek için vakit ayıran personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Sertifika töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.