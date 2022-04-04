Kütüphane Haftası’nı Kitap Kafe’lerde kutladılar

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın gençler için hayata geçirdiği ve açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Kitap Kafeler, Kütüphane Haftası dolayısıyla öğrenciler için düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Efeler’deki öğrenciler, Kütüphane Haftası dolayısıyla Efeler Belediyesi’nin Adnan Menderes, Girne, Ata ve Orta Mahalle’de hizmete sunduğu Kitap Kafeleri ziyaret etti. Avukat Celal Aldemir Ortaokulu ve Aydın Ticaret Odası İlkokulu’nun Kütüphane Haftası nedeniyle düzenledikleri etkinliklere ev sahipliği yapan Kitap Kafeler, ders çalışmaya ve kitap okumaya elverişli ortamı, modern tasarımı ve ücretsiz ikramlarıyla, öğrenci ve öğretmenlerden tam not aldı. Kitap Kafelerin geniş kitaplığında bulunan birbirinden kıymetli eserleri inceleyen öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte kitap okudu.

Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmek için Kütüphane Haftası’nda bu tip bir etkinlik yaptıklarını belirten eğitimciler, “Bunun için en iyi adresin Kitap Kafeler olduğunu düşündük. Kitap Kafelerin klasik ve güncel eserlerden oluşan ve her yaştan okuyucunun ilgisini çekebilecek kütüphanesi var. Modern dizaynı ve buradaki olumlu hava öğrencilerimizin kitaba odaklanmalarını sağlıyor” diye görüş bildirirken öğrenciler de Kitap Kafeleri çok sevdiklerini söyleyerek Efeler Belediye Başkanı Atay’a teşekkür etti.