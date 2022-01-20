KUTO’da Sertifikalı ilk yardım eğitimi yapıldı

Kuşadası Ticaret Odası’nda iki gün, toplam 16 saat süren sertifikalı ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Kuşadası Ticaret Odası işbirliğinde, Kuşadası Ticaret Odası’nda gerçekleşen eğitime KUTO üyeleri katıldı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından verilen ve toplam 16 saat süren eğitimde katılımcılar; temel ilk yardım uygulamaları, temel yaşam desteği, kanamalarda ve yaralanmalarda ilk yardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, bilinç bozukluklarında, göz kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında, kırık-çıkık ve burkulmalarda, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında ve boğulmalarda ilk yardım gibi pek çok hayati önem taşıyan konularda ve hasta / yaralı taşıma teknikleri hakkında teorik ve uygulamalı olarak yoğun bir eğitim aldılar.

Aynı zamanda; yetişkin, çocuk ve bebeklerden oluşan ilk yardım maketleri üzerinde; ayrı ayrı olarak suni solunum, kalp masajı, boğaza kaçan yabancı madde ve olay yerinde yaralılara müdahale konularında uygulamalı eğitim alan katılımcılar, eğitimin sonunda yazılı ve uygulamalı olarak gerçekleşen sınavlardan başarıyla geçerek, İlk Yardım Sertifikası almaya hak kazandılar.

Bugüne kadar ilk yardım hakkında bildikleri pek çok şeyin yanlış olduğunu ve ilk yardım konusunda doğru bilgi edinmenin önemine değinen katılımcılar; ücretsiz olarak gerçekleşen sertifikalı ilk yardım eğitimi için Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür ettiler.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; içinde bulunulan pandemi süreci nedeniyle bir süredir eğitimlerin yapılamadığını söyledi ve Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi ile başlayan eğitimlerin, Oda üyelerine yönelik olarak, farklı konularda önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ve Kuşadası Ticaret Odası sosyal medya hesaplarında duyuruların yapılacağını belirtti.