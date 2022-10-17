KUTO’da seçimler tamamlandı

Kuşadası Ticaret Odası’nda, 9 Ekim Pazar günü hizmet binasında yapılan Meclis Üyeliği ve Meslek Komiteleri seçimlerinin ardından İlçe Seçim Kurulu gözetiminde gerçekleşen Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ile TOBB Delegeleri seçimleriyle birlikte seçim süreci tamamlandı.

11 Komitede gerçekleşen seçimler sonucunda Asil Üyeliğe seçilen 30 Meclis üyesinin davet edildiği seçimde Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve TOBB Genel Kurul Delegeleri seçildi.

Kuşadası İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde gerçekleşen seçim sonuçlarına göre, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kuruluna Serdar Akdoğan, Seydi Yıkılmaz, Namık Kemal Daylan, Hibeti Zeytin, Müslüm Yıldırım, Erdem Dikkaya, Suat Özdemir, Vedat Ali Talmaç, Murat Boranalp seçildi.

Disiplin Kuruluna Ahmet Miraç Şengel, Murat Yakar, Hakan Osmanağaoğlu, Şükrü Yenilmez, Alper Ragup Özay, Kemal Güngör, TOBB Delege Asil Üyeliğine ise Serdar Akdoğan, Namık Kemal Daylan, Mustafa Ulusoy seçildi.

Daha sonra ilk oturumu yapan Meclis Üyeleri tarafından yargı gözetiminde olmaksızın Meclis Divanı seçimine geçildi.

Kanun gereği en yaşlı üye sıfatıyla Bülent İlbahar başkanlığında toplanan Kuşadası Ticaret Odası Meclis Üyeleri tarafından; oy birliğiyle Meclis Başkanlığına yine Bülent İlbahar, Başkan Yardımcılıklarına Tolga Erdem ve Nurgil Gürcan, katip üyeliğe ise Buket Çallı seçildi. Meclis Başkanı seçilen Bülent İlbahar; seçimlere katılan herkese teşekkür ederek, yeni Meclis döneminin hayırlı olmasını diledi.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada, görevi devralan yeni Meclis Yönetimini kutlayan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, "Seçimlerimizi bu yıl 30. yılını tamamlayan Odamızda, birlik ve beraberlik içerisinde, üyelerimizin katılımı ve destekleriyle tamamladık" dedi. Akdoğan gençlere yer verilen bir Meclis oluşturulduğunu dile getirdiği konuşmasında; "Geçtiğimiz dönemi pandeminin etkisinde geçirdik. Bu dönem gençlere yer verilen bir Meclis oluşturduk ve bir dönem daha aldığımız bu büyük sorumluluğu yerine getirmek için daha çok çalışmamız gerekiyor. Önümüzdeki dört yılda da birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak Odamızı daha da geliştirmeye, üyelerimizin ve ilçemizi yararına çalışmalarımızı daha ileriye taşımaya devam edeceğiz. Seçimlere katılan herkese teşekkür ediyor, yeni dönemin tüm üyelerimiz ve Kuşadası için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kesin seçim sonuçlarının ilanı ile KUTO’da yeni yönetim resmen göreve başlamış olacak.