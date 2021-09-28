banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...

KUTO’da Emlak Danışmanı Belgelendirme Sınavları devam ediyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) MEYBEM Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 ve Emlak Danışmanı Seviye 4 sınavları, Kuşadası Ticaret Odası’nda devam ediyor.

AYDIN 28.09.2021, 21:55
KUTO’da Emlak Danışmanı Belgelendirme Sınavları devam ediyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) MEYBEM Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 ve Emlak Danışmanı Seviye 4 sınavları, Kuşadası Ticaret Odası’nda devam ediyor.

Kuşadası Ticaret Odası’nda MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen “Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5” ve” Emlak Danışmanı Seviye 4” mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarında, son 3 yılda toplam 110 kişi belgelendirildi.

Teorik ve pratik olmak üzere, iki aşamalı olarak gerçekleşen sınavlarda başarılı olan emlakçılar “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanıyorlar.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan yaptığı açıklamada, "TOBB MEYBEM ile imzaladığımız protokol kapsamında Sorumlu Emlak Danışmanı belgelendirme sınavları Odamızda devam ediyor. Son üç yılda 100’den fazla kişi, bu sınavlardan faydalanarak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı. Ayrıca başvuru sahipleri, 7 Eylül 2021’den itibaren MYK’nın Avrupa Birliği’nden hibe alması nedeniyle, sınavda başarılı oldukları takdirde sınav ücretlerini geri alabiliyorlar. Daha önce de, MEYBEM işbirliğimizle inşaat sektörüne yönelik gerçekleştirdiğimiz belgelendirmeler, emlak sektöründe devam ediyor. “ dedi.

Önümüzdeki günlerde de devam edecek sınavlara katılım ve daha fazla bilgi için Kuşadası Ticaret Odası ile irtibata geçilebilecek.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0