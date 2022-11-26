KUTO yönetimi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na sorunlarını aktardı

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Meclisi, geçtiğimiz ayki seçimlerin ardından Ankara’ya gerçekleştirdikleri ziyarette Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile de görüştü. Oda üyelerinin sorunlarının iletildiği görüşmede, konaklama vergisi ve müzik yayını saatleri ele alınarak, Kuşadası ekonomisi ve turizmi hakkında bilgi verildi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Meclis Divan üyeleri, Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri, Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Miraç Şengel ve meslek komitelerinin kadın üyelerinin Ankara’ya gerçekleştirdikleri ziyaretin ilk durağı Anıtkabir oldu. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanı tarafından Atatürk’ün mozolesine çiçek sunumunun ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Kuşadası Ticaret Odası Kasım ayı olağan meclis toplantısı ise, TOBB İkiz Kuleler’de yapıldı. Meclis Başkanı Bülent İlbahar başkanlığındaki toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ın yönetim kurulu faaliyetleri hakkında bilgi vermesinin ardından gündem maddeleri ile devam etti.

İkiz Kuleler’de yapılan meclis toplantısı sonrasında Kuşadası Ticaret Odası Meclisi, toplu halde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, Kuşadası Ticaret Odası Meclisine yeni dönem çalışmalarında başarılar dileyerek, Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’a özellikle pandemi döneminde üyelerinin sorunlarını anında aktararak çözüm noktasında yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Başkanı Erdoğan Özegen’in de katılımıyla gerçekleşen ziyarette oda üyelerinin sorunları iletildi, konaklama vergisi ve müzik yayını saatleri ele alınarak, Kuşadası ekonomisi ve turizmi hakkında bilgi verildi. Daha önceden de dosyası sunulmuş olan Kongre Merkezi’nin son durumunun da gündeme geldiği toplantıda Hisarcıklıoğlu, konuyla ilgilenileceği sözünü verdi.

Misafirperverliğinden dolayı TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür eden KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, TOBB tarafından 154 ilçeye 154 yeni okul projesi çerçevesinde Kuşadası’nda yapılacak okul için de Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti. Akdoğan, Hisarcıklıoğlu’nun destekleriyle kısa bir süre de olsa otopark olarak açık kalan şehir merkezindeki okul bahçesinin okul yapıldıktan sonra da bahçe kısmına otopark olarak tekrar talip olacaklarını söyledi.

KGF Başkanı Özegen’in de yeni planlanan kredilerle ilgili bilgi verdiği ziyaretin sonunda toplu fotoğraf çekimi yapıldı.