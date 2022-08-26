KUTO üyelerinin park sorununa çözüm hayata geçti

Kuşadası Ticaret Odası’nın uzun bir süredir devam eden girişimleri sonucunda, eski Endüstri Meslek Lisesi alanı, Ticaret Odası üyelerinin hizmetine otopark olarak açıldı.

Sezon yoğunluğu devam ederken alınan izinle birlikte, ilçe merkezindeki alanın üyelerin kullanımına açılması için Ticaret Odası tarafından gerekli çalışma hemen başlatıldı. İlçe Milli Eğitim Müdüründen devralınan alanın zemin çalışmaları, Kuşadası Belediyesi’nin de katkılarıyla en kısa sürede tamamlandı. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ın bir gün önce gelen yazıya istinaden, hiç vakit kaybetmeden tüm gün başında durarak hizmete açılabilmesi için çalışmaları yakından takip ettiği alan, araç kabulüne başladı.

Trafik ve otopark sorununun yoğun yaşandığı ilçe merkezindeki sıkıntıya çözüm olması adına boş duran bu alanla ilgili uzun süredir Ticaret Odası olarak yazışmalarının sürdüğünü söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, "Üyelerimizin işyerlerinin yoğun olduğu çarşı merkezindeki alan ile ilgili uzun zaman önce harekete geçerek yazışmaları başlattık. Ancak olur yeni geldi ve gelir gelmez de hizmete açılması için çalışmaya başladık. Uzun süredir boş duran alanın araç girişine uygun olması için aynı gün başlattığımız zemin çalışmasını Belediyemizin de desteği ile tamamlayarak, üyelerimizin kullanımına açtık. Sezon sonuna kadar 24 saat açık kalacak alandan tüm üyelerimiz yararlanabilir. Çarşı merkezinde işyerleri olan ya da çarşıda işi olan tüm üyelerimize hayırlı olsun" dedi.

Sezon sonuna kadar 24 saat açık kalacak alandan, aynı zamanda bedensel engelli vatandaşlar ve gaziler de ücretsiz olarak yararlanabilecek.