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KUTO, Kuşadası ticari envanteri çalışmasını güncelledi

Kuşadası Ticaret Odası tarafından bir ilke imza atılarak 2011 yılında ilk kez hazırlanan Kuşadası Ticari Envanteri, 2021 yılında güncellendi. KUTO Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan ve, Kuşadası’nın ekonomi ve ticari hayatını verilere dayanan istatistiklerle ortaya koyan envanter, geçen 10 yılda görülen artışı da rakamlarla ortaya koydu.

AYDIN 30.11.2021, 12:36
KUTO, Kuşadası ticari envanteri çalışmasını güncelledi

Kuşadası Ticaret Odası tarafından bir ilke imza atılarak 2011 yılında ilk kez hazırlanan Kuşadası Ticari Envanteri, 2021 yılında güncellendi. KUTO Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan ve, Kuşadası’nın ekonomi ve ticari hayatını verilere dayanan istatistiklerle ortaya koyan envanter, geçen 10 yılda görülen artışı da rakamlarla ortaya koydu.

İlk olarak 2011 yılında hazırlanan Kuşadası Ticari Envanteri çalışması, yıllar itibariyle ilçe ekonomisinin ve özel sektörün gelişimini gözler önüne sermesi açısından ve karar alıcılara yol göstermesi bakımından büyük önem taşıyor.

Kuşadası Ticari Envanterinin çok önemli bir çalışma olduğunu söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; "İlkini on yıl önce yaptığımız ve 2012 ve 2015 yıllarında da yenilediğimiz ticari envanter çalışmamızı, 2021 yılı itibariyle güncelledik. Yıllar içerisinde firma sayılarını, özel sektörün büyümesini takip edebildiğimiz çalışma, ilçemizin ticari hayatı için büyük önem taşıyor. Envanterde; Kuşadası, Davutlar, Güzelçamlı ve eski köyler, diğer bir ifade ile Kuşadası ilçe sınırları içindeki tüm mahallelerde yer alan İşletmeler, Avukatlar, Mali Müşavirler, Rehberler ve Eczaneler çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya esas olan 10.542 işletmenin % 86,49’u Kuşadası Merkez’de, yüzde 5,07’si Davutlar’da, yüzde 4,24’ü Güzelçamlı’da ve yüze 4,2’si eski köylerde faaliyet gösteriyor. Kuşadası Merkez’de faaliyet gösteren 9 bin 118 işletmenin yüzde 50’si Vergi Dairesi-Güvercinada-Marina üçgeninde faaliyet gösteriyor. Her zaman söylediğimiz gibi, bu 2 kilometrekarelik üçgendeki yoğunluğun artarak devam ettiğini görüyoruz. Hazırladığımız envanterde, işletmeler bulundukları bulvar, cadde, sokağa göre yerleştirilmiş durumda. Böylelikle hangi bulvarda, caddede ve sokakta hangi sektörün yoğun veya yetersiz olduğunu tespit edebiliyoruz. Ticari envanter çalışmamızın sonucunu özetlersek; Kuşadası Ekonomisi ve ticari hayatının son 10 yılda % 48,68 oranında büyüdüğünü ve Vergi Dairesi-Güvercinada-Marina bölgesinden oluşan 2 km2’lik alanda ticari yoğunluğun devam ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda pandeminin de etkisiyle nüfus artışına paralel olarak, Kuşadası’nı merkez alarak 200 km çaplı bir çember çizdiğimizde (İzmir, Aydın, Denizli, Muğla), ayrıca Kuşadası’nda turizmin her türünün (deniz-güneş-kum, tarih, doğa, kongre, kruvaziyer, yat turizmi, sağlık turizmi v.b) yapılabildiği düşünüldüğünde, nüfusun ve işletme sayılarının artması tabii ki kaçınılmaz. Kuşadası bir cazibe merkezidir. Önemli olan uzun vadeli planlama yapmaktır. Bu doğrultuda, hazırladığımız ticari envanterin, ticari verileri paylaşmak ve özel sektörün durumunu görmek adına önemi büyüktür" dedi.

Kuşadası Ticari Envanteri-2021 çalışmasında; Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Aydın Baro Başkanlığı, Aydın SMMMO Kuşadası Temsilciliği, Türk Eczacıları Birliği 21. Bölge Aydın Eczacı Odası ve Aydın Turist Rehberleri Odası’nın üyeleri (toplam 10 bin 542 üye) baz alınarak güncelleme yapıldı. Kuşadası Ticari Envanteri (2021) çalışmasının tamamına https://kuto.org.tr/tr/raporlar/ adresinden ulaşılabilecek.

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