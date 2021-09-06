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KUTO hizmet binasıyla Kuşadası’na fayda sağlıyor

Kuşadası Ticaret Odası, hizmet binasıyla Kuşadası’na damga vuruyor ve fayda sağlamaya devam ediyor. Hizmet binasında yapılan pek çok eğitim ve etkinliklere katılım sağlamak için, çeşitli il ve ilçelerden Kuşadası’na gelen binlerce kişi aynı zamanda Kuşadası’nın çeşitli imkanlarından da yararlanıyor.

AYDIN 06.09.2021, 19:15
KUTO hizmet binasıyla Kuşadası’na fayda sağlıyor

Kuşadası Ticaret Odası, hizmet binasıyla Kuşadası’na damga vuruyor ve fayda sağlamaya devam ediyor. Hizmet binasında yapılan pek çok eğitim ve etkinliklere katılım sağlamak için, çeşitli il ve ilçelerden Kuşadası’na gelen binlerce kişi aynı zamanda Kuşadası’nın çeşitli imkanlarından da yararlanıyor.

Kuşadası Ticaret Odası hizmet binasında, son üç yılda Kuşadası Liman Başkanlığınca yapılan Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Belgesi sınavlarında, bugüne kadar 50 Bine yakın belge verildi ve eğitim ve sınavlardan oluşan 300 oturum gerçekleşti.

Tüm Türkiye’den başvuruların yapıldığı sınavlar için Kuşadası’nı tercih ederek çeşitli il ve ilçelerden gelen binlerce kişi, sadece Kuşadası Ticaret Odası’nın Konferans Salonundan değil, Kuşadası’nın çarşıları, restoranları, otelleri ve diğer imkanlarından da yararlanarak ilçeye ekonomik olarak katkı sağladı.

Liman başkanlığı dışında, aynı zamanda diğer kurum, kuruluşlar, STK’lar, derneklerin de kullanımına açık olan konferans ve eğitim salonlarında gerçekleşen pek çok eğitim, toplantı ve organizasyonlarla, binlerce kişi Kuşadası Ticaret Odası Hizmet Binasından faydalanıyor.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; "2009 yılında hayata geçirdiğimiz hizmet binamızla ve son olarak binamıza ayrı girişi olan otoparkımızla, yıllardır üyelerimize ve tüm Kuşadası’na kaliteli hizmet veriyoruz. Sadece Liman Başkanlığının kullanımıyla son 3 yılda, yakın çevremizden ve farklı şehirlerden gelen yaklaşık 50 bine yakın kişi binamızdan yararlandı, aynı zamanda ilçemizin güzelliklerini tanıdı ve otel, restoran, çarşılarımız gibi diğer imkanlarından da faydalanarak ilçemiz ekonomisine katkı sağladı. Diğer kurum, kuruluşlar, STK’lar ve derneklerin de faydalandığı hizmet binamız, MEYBEM ve emlakçılık eğitim ve sınavları da olmak üzere, kısa bir dönemde 50 binin çok üstünde kişi ye ev sahipliği yaptı. Her dönem yaptığımız yatırımlarla hem üyelerimize, hem de Kuşadası’na büyük katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz" dedi.

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