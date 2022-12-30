KUTO Başkanı Serdar Akdoğan: "2023’e umutla giriyoruz, ama adımlarımızı temkinli atmalıyız"

Başkan Akdoğan, yeni yıl öncesi yaptığı açıklamada, "İlçemizde 12 aya yayılan kruvaziyer turizminde gemi sayılarındaki ve 2023 için yapılan rezervasyonlardaki artışlar, önümüzdeki sezonda da turizmde ilçemizin yükselen ivmeyi yakalayacağını gösteriyor. Ancak, yaşanan ve yaşanabilecek her türlü olumsuzluktan ilk turizm sektörü etkileniyor. Önümüzde seçim süreci var. Yaşanabilecek ekonomik ve siyasi riskleri, küresel ekonomideki belirsizlikleri de göz önünde bulundurarak her türlü olumlu gelişmeye rağmen temkinli olmalı, adımlarımızı temkinli atmalıyız" dedi.

Akdoğan açıklamasının devamında, "Pandemi bizi oldukça geriye götürse de, 2022 yılı verilerinde turist sayısında ülkemizin birçok ülkeyi geride bırakarak üst sıralara yükselmesinden ilçemizin de nasibini aldığını ve ekonomik kaybımızı en aza indirmeye başladığımızı görüyoruz. Bu doğrultuda, turizmle birlikte bağlantılı tüm sektörlerde, maliyetlerdeki artışlara rağmen olumlu gelişmeler yaşandı. İlçemizde turizm çeşitliliğinin artarak, sezonun 12 aya yayılmasında Kuşadası Ticaret Odası olarak 2022 yılında da katkı sağladık. Tanıtımlarımıza tarih ve doğamız dışındaki turizm çeşitliliklerimizi de anlatarak devam ettik. Kanun doğrultusundaki hizmetlerimizin yanı sıra, üyelerimizin ve tüm Kuşadası’nın sosyal hayatına da dokunarak, pek çok eğitim, bilgilendirme toplantıları düzenledik, Ankara’ya sorunları ileterek, çözüm noktasında köprü olmaya devam ettik" dedi.

Başkan Akdoğan, açıklamasının sonunda yeni yıla girmek üzere olduğumuz bu günlerde herhangi bir aksilik yaşanmadan, 2023 yılında turizmde beklenen rekor sayılara ulaşılması umuduyla, barışın olduğu, sağlıkla ve bereketle geçen bir yıl olmasını diledi ve herkesin yeni yılını kutladı.