KUTO Başkanı Akdoğan, Ticaret Odaları Konseyi’nde yerini aldı

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen TOBB 79. Genel Kurul Toplantısı’na katılan Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, yeniden Ticaret Odaları Konseyi’ne seçilirken, üyelerinin Ankara’daki sesi olmaya devam edecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Genel Kurul Toplantısı, ülke genelindeki temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu’nun tek aday olduğu seçimlerde ise Aydın’da da önemli isimlere görevler verildi. Bu çerçevede uzun yıllardır Kuşadalı üyelerinin Ankara’daki sesi olan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, yeniden TOBB Ticaret Odaları Konseyi asil listesinde yer alarak Ticaret Odaları Konseyi’ne seçildi. Akdoğan, uzun yıllardır sürdürdüğü konsey üyeliğine devam ederken, Kuşadası Ticaret Odası üyelerinin Ankara’daki sesi olmaya devam edecek.

30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Genel Kurul Toplantısı’na, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Delegesi Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz, Meclis Divan Üyeleri Nurgil Gürcan, Buket Çallı, Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Delegesi Namık Kemal Daylan, Meclis Üyesi ve TOBB Delegesi Mustafa Ulusoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Hibeti Zeytin, Murat Boranalp, Müslüm Yıldırım, Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Miraç Şengel, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Edip Sayıalioğlu katıldı.