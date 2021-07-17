KUTO Başkanı Akdoğan eğlence sektörünün saat sorununa dikkat çekti

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Kurban Bayramı öncesi eğlence sektörünün sorunlarına dikkat çekerek, saat kısıtlamasının kaldırılması yada en azından uzatılması gerektiğini söyledi.

Pandemi nedeniyle her sektörde üyelerinin çok zor günler geçirdiğini söyleyen Akdoğan, özellikle eğlence sektörünün süreç başladığı andan itibaren ciddi kayıp yaşadığının altını çizdi. KUTO Başkanı Akdoğan, "Kurban Bayramıyla birlikte uzun bir tatil süreci başladı. Turizm sektörü için çok önemli olan tatille birlikte, pandeminin başından bugüne büyük kayıp yaşayan eğlence sektörü için sezon sonuna kadar saat kısıtlamasının kaldırılması, en azından uzatılması büyük önem taşıyor. Sektörün binlerce çalışanı uzun süredir mağdur" dedi.

Turizm sezonun Temmuz ayı itibariyle hareketlendiğini belirten Akdoğan, bayram tatiliyle de birlikte bu sene turizmde daha fazla hareketlilik ve Kuşadası’na büyük ilgi olduğunu söyledi. Sezon çok geç başlasa da, alınan önlemler ve aşılamadaki hız ile uzun bir sezon olacağını öngördüğünü belirten Akdoğan, "Korona virüste yükseliş yaşanmazsa geç başlayan sezonda, aradaki açığı kapatabileceğimizi umuyorum. Bunun için de tüm işletmelerin ve misafirlerimizin alınan önlemlere ve kurallara uyması çok önemli" diye konuşarak vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu bir bayram diledi.