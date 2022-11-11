Kütahya’daki hamile kadının incir isteğine, Başkan Kaya duyarsız kalmadı

Aydın’ın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Kütahya’da yaşayan ve yaş incir aşeren hamile kadının talebini geri çevirmedi. Vatandaşlardan gelen her türlü isteği, imkanlar çerçevesinde yerine getirdiklerini kaydeden Başkan Kaya, “Vatandaşlarımızın değişik istekleri oluyor. Ancak bu sefer ki çok tatlı bir talepti. Biz de ‘hamile kadının isteği geri çevrilmez’ diyerek bu tatlı isteğe duyarsız kalmadık” ifadelerini kullandı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya gönüllere dokunmaya devam ediyor. Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan ve yaş incir aşeren hamile kadın, kayınpederi aracılığı ulaştığı İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’dan yaş incir talep etti. Talebe duyarsız kalmayan Başkan Kaya, yaş incir ve yaş incirin yanı sıra kuru incir ile kuru incirden üretilen hediyeleri hamile kadının ailesine gönderdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından fotoğraf ve açıklama paylaşan Başkan Kaya, “Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde hamile bir kardeşimiz yaş incir aşermiş. Kayınpederi incir denilince bir araştırma yapmış. Araştırması sonucunda en güzel incirin İncirliova’da olduğunu öğrenmiş. Yaş inciri bulmamız için belediyemize ulaştı. Biz de ‘Hamile kadının isteği geri çevrilmez’ diyerek bu tatlı isteğe duyarsız kalmadık. Evladımızın anne karnındaki ilk hediyesi bizden olsun düşüncesiyle yaş inciri temin ettik, yine kuru incirden hazırladığımız bazı hediyelerimizi de kendilerine gönderdik. Rabbim evlatlarını sağlıkla kucaklarına almayı nasip etsin. Doğacak yavrumuzun cennet meyvesi incirimiz gibi bereketli, sağlıklı, uzun ömrü olsun” ifadelerini kullandı. Öte yandan hediyeleri teslim alan Kütahyalı aile gönderdikleri fotoğraf ile Başkan Kaya’ya teşekkürlerini iletti.