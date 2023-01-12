Kuşadasıspor’dan orta saha ve defansa transfer takviyesi

-3. Lig 2’inci grupta şampiyonluk hedefini sürdüren Kuşadasıspor, orta saha ve defansa iki takviye yaptı.

3. Lig 2’inci grupta yer alan ve ilk yarıda zorlu rakiplerine boyun eğmemesiyle bilinen Kuşadasıspor topladığı 29 puanla 6’ıncı sırada yer alıyor. Liderin 7 puan gerisinde yer alan güvercinler, orta saha ve defansa önemli 2 takviye yaptı. Antalya’da kampının 12’inci gününe giren siyah beyazlılar, ikinci lig ekiplerinden Batman Petrolspor’dan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Osman Işıklı’yı renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon Kuşadasıspor formasını terleten ve sezon başında Bucaspor 1928 takımına transfer olan, 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Hasan Çelik’e de imza attıran güvercinler, takviyesini sürdüreceği öğrenildi.

Kuşadasıspor Sportif direktörü Ahmet Burak Solakel “ Bir kanat oyuncusu alacağız ve görüşmelerimiz sürüyor. Şimdi önümüzde Kahramanmaraş maçı var herkes ona odaklanmış durumda. 3 puanı alıp hedefimize tam gaz devam edeceğiz” dedi.