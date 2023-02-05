Kuşadasıspor’da istifa sesleri yükseldi

Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla, Play-off şansını zora sokan Kuşadasıspor’da bu hafta taraftarlar teknik direktör Bülent Ataman’ı istifaya davet etti.

Sezon başında flaş transferlerle şampiyonluk hedefleyen siyah beyazlı takım taraftarları son haftalarda aldığı kötü sonuçlar sonunda teknik direktör Bülent Ataman’ı istifaya davet etti. Antalya kampı sonrası bir galibiyeti bile bulunmayan Kuşadasıspor play off şansını zora soktu. Topladığı 32 puanın nerdeyse tamamını kendi evinde alan Güvercinlerde moraller bir hayli bozuk durumda. Bugün saat 14.00’da Kuşadası Özer Türk Stadyumu’nda oynanan Amberçay Eynesil Belediyespor karşılaşması golsüz sona erdi. Maç sonrası Kuşadasıspor taraftar grubu Ada Gençlik, Teknik Direktör Bülent Ataman’ı istifaya davet etti.