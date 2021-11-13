Kuşadasıpor - Hacettepe: 4-1

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta geçen hafta deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor’a 2-1 yenilerek zirve mücadelesinde yara alan Kuşadasıspor evinde Hacettepe’yi 4-1’lik skorla yendi.

Karşılaşmayı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de protokol tribününden izledi.

Kuşadasıspor maçın 32’nci dakikasında Eren’le öne geçerken, konuk Hacettepe 36’da Seyit Ali’nin golüyle skoru eşitledi: 1-1. İlk yarısını 1-1 berabere tamamlanan maçın 61’inci dakikasında Murat attığı golle Kuşadasıspor’u bir kez daha öne geçirdi: 2-1. Yiğit Gökoğlan 71’üncü dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi, fark ikiye çıktı: 3-1. Karşılaşmada son sözü 87’nci dakikada Murat söyledi: 4-1. Kuşadasıspor bu sonuçla puanını 20’ye yükseltti ve zirve yarışında yer aldı. Hacettepe ise 8 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı.

Stat:Özer Türk

Hakemler : Emre Korkmaz (xx), Uğur Akalp (xx), Hicri Yıldırım (xx)

Kuşadasıspor : Necati (xxx) - Hayrullah (xx), Mustafa Çiçekli (xxx), Semih (xxx) (Dk. 84 Özcan), Yiğit (xxx) (Dk. 84 Sıddık), Mehmet (xx), Hasan (xx), Ozan (xxx) (Dk. 80 Bartu), Emre (xxx) (Dk. 77 Mustafa Demirel x), Murat (xxxx), Eren (xxx) (Dk. 76 Selahattin x)

Hacettepe: Turgut (x) - Furkan (xx), Kemal (x), Cebrail (x) (Dk. 70 Batuhan Uçan x), Ali Eren (x), Ataberk (xx), Mehmetcan Yıldırım (x) (Dk. 80 Mustafa), Seyit Ali (xx) (Dk. 80 Metin), Mustafa (x) (Dk. 46 Sarp x), Göktuğ (x) (Dk. 67 Batuhan Özdemir x), Mehmetcan Güngör (x)

Goller : Dk. 32 Eren, Dk. 61 Murat, Dk. 73 (Pen.) Yiğit (Kuşadasıspor), Dk. 36 Seyit Ali (Hacettepe)

Sarı Kartlar : Semih (Kuşadasıspor), Cebrail, Seyit Ali (Hacettepe)