Kuşadası’nın organik ürünleri Türkiye’ye açılıyor

Kuşadası Belediyesi’nin Haziran ayında yerel tarımsal üretimi geliştirmek ve vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine aracısız ulaşmalarını sağlamak amacıyla yaşama geçirdiği Adabahçe’de yetişen organik ürünler şimdi de İstanbulluların beğenisine sunulacak. Adabahçe’den elde edilen ürünler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından marketlerde satışa sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul genelinde kurmayı planladığı 200 markette Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın’daki diğer CHP ve İyi Parti’li belediyelerin ürettiği ürünlerin satılmasına karar verdi. Bu kapsamda Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde üretilen tarımsal ve hayvansal ürünler ile birlikte Kuşadası Belediyesi’nin Adabahçe projesi sayesinde elde ettiği organik tarım ürünleri de İstanbulluların mutfağına girecek. Adabahçe’nin organik ve sağlıklı tarım ürünleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde açılacak olan 200 markette satışa sunulacak.

İstanbulluların, Kuşadası’nda yetişen sağlıklı ve organik ürünlere ulaşmalarına katkı sağlayacakları için büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Büyük emek harcayarak Adabahçe’de yetiştirdiğimiz organik ve sağlıklı ürünler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul genelinde açmayı planladığı 200 markette satışa sunulacak. Bu çalışma Millet İttifakı belediyelerinin arasındaki uyumun büyük bir yansımasıdır. Dayanışmamız her alanda artarak devam edecek. Kuşadası’nın bereketli topraklarında yetişen organik ürünleri ülkemizin birçok noktasına ulaştırmak istiyoruz” diye konuştu.