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Kuşadası’nın iki tarihi evi kültür ve sanat merkezine dönüşüyor

Kuşadası Belediyesi tarafından Reşat Nuri Güntekin’in ’Çalıkuşu’ romanının kahramanı Feride’nin kaldığı ev olarak bilinen Çalıkuşu Evi ile ‘Efe Suphi Evi’nde başlatılan bakım ve onarım çalışmaları başladı.

AYDIN 05.03.2022, 09:15
Kuşadası’nın iki tarihi evi kültür ve sanat merkezine dönüşüyor

Kuşadası Belediyesi tarafından Reşat Nuri Güntekin’in ’Çalıkuşu’ romanının kahramanı Feride’nin kaldığı ev olarak bilinen Çalıkuşu Evi ile ‘Efe Suphi Evi’nde başlatılan bakım ve onarım çalışmaları başladı.

Tadilat işlerinin tamamlanmasının ardından tarihi binalar edebiyat dünyasının genç ve usta yazarlarını ağırlayacak.

Kuşadası’nı Türkiye’nin kültür ve sanat başkenti yapmak için var gücüyle çalışan Kuşadası Belediyesi tarafından kentin tarihi aksı üzerinde yer alan Yıldırım Caddesi’ndeki ‘Çalıkuşu’ ile ‘Efe Suphi Evi’nde başlatılan bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Anıtlar Kurulu’nun bilgisi dahilinde her iki tarihi binanın dış cephesi ile içerisindeki odalar boyanıyor. Ahşap kapı ve cam çerçevelerinin de bakımının yapıldığı çalışma kapsamında içerideki kullanım alanları da yenileniyor.

Çalışmalar tamamlandığında Kuşadası’na davet edilecek yazarlar, belli sürelerle Efe Suphi Evi’nde konaklayarak Çalıkuşu Evinde düzenlenecek etkinliklerde okurlarıyla buluşacak. Ayrıca eserlerini gereken sakinlik ve dinginlik içinde yazabilecek. Yazarlar için bir yaşam ve üretim alanı olarak tasarlanan her iki tarihi bina, Kuşadalıları yıl boyunca edebiyatın farklı dalları ve isimleri ile tanıştıracak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, iki tarihi yapının da Kuşadası’nın simgelerinden olduğunu belirterek, “Türkiye’ye örnek olacak projelerden birini daha hayata geçireceğimiz için çok mutluyuz. Çalıkuşu ile Efe Suphi Evi’ndeki tadilat tamamlandığında kentimiz kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak çok önemli merkezlere kavuşmuş olacak. Kentimize gelen edebiyat dünyasının önemli isimlerini de çok güzel bir ortamda ağırlayacağız” diye konuştu.

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