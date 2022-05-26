Kuşadası’nın gururu oldular

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Ritmik Ada Spor Kulübü karatecileri Bulgaristan’da düzenlenen 12. Shotokan Kulüplerarası Avrupa Karate Şampiyonası’nda 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Başarılı sporcular, Bulgaristan dönüşü Kuşadası otogarında aileleri tarafından davul ve zurnayla karşılandı.

Bulgaristan’da 18-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 12. Shotokan Kulüplerarası Avrupa Karate Şampiyonası’na 18 ülkeden yaklaşık 475 sporcu katıldı. Dört gün süren turnuvada Ritmik Ada Spor Kulübü’nden Anıl Mert İmre (10) ferdi katada rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı. Kumite + 45 kiloda Pars Tevfik Ertürk (10) ile +70 kiloda Efekan Dursun (15) ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Kumite 50 kiloda Alperen Efe Demirkıran (16) ve 70 kiloda Baran Yonat (16) ile 40 kiloda Yılmaz Ancın (11) da bronz madalya elde etti. Ayrıca kulübün Yılmaz Ancın, Anıl Mert İmre ve Muhammet Ebubekir Bilik’ten oluşan erkek kata takımı Avrupa şampiyonu oldu. Toplamda 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak göğsümüzü kabartan sporcular Kuşadası Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde aileleri, yakınları ve arkadaşları tarafından davul ve zurna eşliğinde karşılandı.

“Türkiye’nin bayrağını dalgalandırdık”

Şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını belirten Antrenör Erhan Erdem, “Bulgaristan’da tatamiye çıkan sporcularımız önemli başarılar elde etti. En çok madalyayı toplayan kulüplerden biri olduk. Türkiye’nin bayrağını Bulgaristan’da dalgalandırdığımız için mutluyuz. Bize her konuda destek veren başta kulüp Başkanımız Levent Temel olmak üzere sporcularımızın ailelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.