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Kuşadası’nın 100’üncü Kurtuluş Yıl Dönümü’nde şehit aileleri ve gaziler unutulmadı
Kuşadası Belediyesi Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde Kuşadası Şehit Aileleri ve GazilerDerneği’ni ve Davutlar Mahallesi’nde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti.
AYDIN 07.09.2022, 20:17
Kuşadası Belediyesi Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde Kuşadası Şehit Aileleri ve GazilerDerneği’ni ve Davutlar Mahallesi’nde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti.
Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Davutlar Mahallesi’nde oturan Şehit Pilot Akgün Sezginer’in ve Şehit Ulş. Er Alp Akyıl ‘ın ailesini ziyareti sırasında Başkan Ömer Günel’in selamlarını ileterek, ailelerin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
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