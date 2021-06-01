Kuşadası’ndan Marl’a Gençlik Köprüsü

Türkiye ve Almanya’nın birbirine yakınlaşarak ilişkilerinin güçlenmesi hedefiyle yaşama geçirilen Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya (GKTA) projesi, Kuşadası’ndan ve Kuşadası’nın Almanya’daki kardeş şehri Marl’dan gençleri ve genç yetişkinleri bir araya getirecek. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğinde yaşama geçirilecek proje ile Kuşadası ve Marl’dan 30 yaş altı 18 genç, dijital toplantılarla bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak.

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya (GKTA) projesi, Kovid-19 pandemisi ile birlikte, Türkiye-Almanya Gençlik Değişimi programlarının kısıtlı hareketliliğinin ortadan kaldırılmasını, gençlerin uluslararası deneyim kazanabilmesini, kendine güvenen, dünyaya açık bireyler olarak yetişmesini, diğer ülkeyi daha iyi tanımasını, belediyelerle ilgili konular üzerinden yenilikçi dijital formatlar aracılığıyla bilgi alışverişi sağlanmasını amaçlıyor. “Gençler kardeş şehirleri tasarlıyor” başlığıyla eyleme geçecek proje, gençleri değişime dâhil etmek için çıkış noktasını, kamusal alanların ortak tasarımı ve Almanya-Türkiye kardeş şehir uygulamalarına gençlerin katılımını güçlendirilmesi olarak belirliyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yaptığı açıklamada, “Uzun yıllardır kardeş şehir ilişkilerimizin dostane şekilde devam ettiği Marl Belediyesi ile böyle değerli bir projede yer almaktan dolayı mutluyuz. Ayrıca projenin, pandemi koşulları altında gençleri bir araya getirmesinden, onları yerel yönetimde etkin kılmak adına desteklemesinden, şehirlerimizin yararına ve gelişimine katkı sağlamasından dolayı faydalı olacağına inanıyorum. Bu tarz projelerin, ülkeler arasındaki bağları ve ilişkileri güçlendireceğini; gelecek dönemlerde oluşacak farklı alanlardaki iş birliklerine vesile olacağını düşünüyorum” dedi.

Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülecek projenin başlangıç toplantısı 1 Temmuz’da dijital platform üzerinden gerçekleştirilecek ve Kasım ayına kadar sürecek. Temmuz ve Ekim ayları içerisinde düzenlenecek atölyelerle oluşturulacak çalıştayda, gençlerin yerel eylemlere ve kamusal alanların ortak tasarımına katılımları, iklim değişikliğine dair önlemler, gençlik merkezleri gibi konular hakkında fikir, bilgi ve deneyim paylaşımları sağlanacak.