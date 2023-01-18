Kuşadası’ndan Güroymak’a gönül köprüsü

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gönül Bağı etkinlikleri projesi ile başlatılan “Oyuncak Bağışı” kampanyası çerçevesinde, Gençlik ve Spor Aydın İl Müdürlüğü’ne bağlı Kuşadası Yurt Müdürlüğü öğrencileri, Bitlis’in Güroymak ilçesi Kekliktepe İlkokulu ve Anaokulu öğrencilerine oyuncak, kitap, eğitici materyaller bulunan malzeme yardım kolisi hazırlayarak minik gençlere ulaştırdılar.

“Oyuncak Bağışı” kampanyası dahilinde belirlenen okullara gönderilen kolileri teslim alan öğrencilerin kalbinde taht kuran gönüllü öğrenciler, projenin çocuklara hizmet etmesi ve çocukların kalbine dokunması sebebiyle mutluluk duyduklarını belirtti.

Çocukların yüzündeki sevincin görülmeye değer olduğunu ifade eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; “Bağış kampanyasında toplanan materyal ve oyuncaklar Güroymak’ta bulunan köy okullarımıza ulaşmış durumda. Köy okullarımıza ulaşan oyuncak ve materyallerin çocuklarımızın yüzündeki sevince yansıması mutluluk verici. Bu anlamlı, yürekleri ısıtan sosyal sorumluluk projesine hassasiyet göstererek katılan tüm Yurt öğrencilerini yürekten kutluyorum” açıklamalarında bulundu.