Kuşadası’ndaki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri uzun süredir takipte olduğu bir otomobili durdururken, araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir fiziki takibe aldıkları bir aracı Kuştur uygulama noktasında durduran narkotik ekipleri Ö.Y., isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Araçta yaptıkları aramada ön kaputunun içinde saklanmış vaziyette poşetlere sarılı 263 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli yapılan sorgulamanın ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.