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Kuşadası’ndaki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 45.85 GRAM SKANK ESRAR MADDESİ İLE BİR MİKTAR KRİSTAL TABİR EDİLEN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

AYDIN 18.09.2020, 12:47
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Kuşadası’ndaki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Kuşadası’nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 45.85 gram skank esrar maddesi ile bir miktar kristal tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kusadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi ara sokaklarında uyuşturucu madde bulundurduğu değerlendirilen bir şüpheliyi durdurdu. Sorgulamasında isminin G.T. olduğu belirlenen şüphelinin yapılan üst aramasında pantolonunun ağ kısmında poşet içerisinde saklı vaziyette, bir miktar kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ile 45.85 gram skank esrar maddesi ele geçirildi. Narkotik ekipleri söz konusu uyuşturucu maddeye el koyarken, gözaltına alınan şüpheli G.T. sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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