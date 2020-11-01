Kuşadası’ndaki kriz masası çalışmalarını sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi, merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede bir yandan hasar tespit çalışmalarını sürerken bir yandan da evlerine giremeyen vatandaşlar için gerekli önlemler alınmaya devam ediliyor. Çalışmalar Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in başkanlık ettiği, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kurulan ve İbramaki Sanat Galerisi’nde faaliyet gösteren kriz masası tarafından yürütülüyor.

Ege Denizi’nde geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm birimleri ile birlikte sahaya çıkan Kuşadası Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler bir yandan hasar tespit çalışmalarını sürdürürken bir yandan da depremden etkilenen vatandaşların yiyecek, konaklama ve ısınma gibi ihtiyaçlarını gideriyor.2 gün boyunca evlerine giremeyen vatandaşlara 13 bin 500 kap sıcak çorba ile 5 bin adet kumanya dağıtan ekipler kentin 4 farklı noktasına ise 16 çadır yerleştirdi. Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Kaymakamlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD ile koordine içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ege Denizi’nde yaşanan depremin yaralarını sarmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kuşadası Belediyesi’ne 1182 hasar başvurusu yapıldığı bilgisini veren Belediye Başkanı Ömer Günel, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde 37 binanın ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini İfade etti. Başkan Ömer Günel “Depremin yaşandığı andan itibaren tüm ekiplerimizle sahadayız. Ağır hasar alan binalarda ikamet eden vatandaşlarımıza gerekli uyarılar yapılarak bu binaların tahliyesi sağlandı. Ağır hasarlı binalarda yaşayan ve gidecek yeri olmadığını beyan eden 87 vatandaşımız otellere yerleştirildi. Evlerine girmek istemeyen ve geceyi açık alanlarda geçiren vatandaşlarımız için 13 bin 500 kase sıcak çorba ve 5 bin adet kumanya dağıttık. Zabıta Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından 150 adet battaniye ile 35 yatak, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Koronavirüs salgınına karşı sokaklar, hemşehrilerimizin kaldıkları parklar ve AFAD tarafından Özer Türk Stadyumu’na kurulan 50 çadır Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi. Zabıta Müdürlüğü ile Güvercin Masa ekipleri tarafından 35 bin maske dağıtıldı. Ayrıca evlerine girmek istemeyen vatandaşlarımız için kentimizin farklı noktalarına 16 adet çadır kurduk” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelindeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bilgisini veren Başkan Ömer Günel, vatandaşların mağdur olmaması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.