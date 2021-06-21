Kuşadası’ndaki kazada ölü sayısı ikiye yükseldi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişide ağır yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, 07.30 sıralarında Kuşadası - Söke yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Resül Aydemir (60) yönetimindeki 92-PR-GJ Hollanda plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ilk incelemede sürücü Resül Aydemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün yanında ki yolcu Serkan Efe Aydemir (25) ambulansla Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 25 yaşındaki Aydemir, Söke Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.