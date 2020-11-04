Ege Denizi’nde Cuma günü meydana gelen 6.6. şiddetindeki depremden İzmir’den sonra en çok etkilenen yerlerin başında gelen Kuşadası’ndaki kamu binalarında hasar tespiti yapıldı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Güney ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri ve teknik uzmanlar Kuşadası’ndaki tüm kamu binalarını inceledi. Kuşadası Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, kamu binalarıyla ilgili çalışmaların da sürdüğü belirtilerek, “ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden görevlendirilen 3 ayrı komisyon Camileri, Okulları, Kamu binaları ve hasar müracaatı yapılan ev ve işyerlerini tespit edip gerekli tavsiyelerde bulunuyor “ denildi.