Kuşadası’ndaki akrabalarına sığınan depremzede yaşadıklarını anlattı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremde eşi, çocukları ve torunuyla birlikte Hatay’da yaşadığı 3 katlı evi yıkıldığı için Kuşadası’na gelerek akrabalarının yanına sığınan depremzede Abdülkadir Özal (70) yaşadıklarını anlattı. Ailesiyle enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduklarını belirten Özal, “İlk sarsıntı başladıktan çok kısa bir süre sonra bina temele doğru yaklaşık 3 metre çöktü. Biz hemen yan tarafımızda oturan komşumuzun balkonuna geçerek kendimizi kurtardık” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, aralarında Hatay’ın da bulunduğu 10 ili vurdu. Deprem nedeniyle Hatay’da binlerce bina enkaz haline döndü. Birçoğundaysa ağır hasar oluştu. Türkiye’yi derinden sarsan felakette, Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Sümerler Mahallesi’nde bulunan Abdülkadir Özal’a ait 3 katlı bina da çöktü. Eşi, çocukları ve torunuyla enkaz altında kalmaktan saniyeler içerisinde kurtulan Özal, 2 gün evlerinin önünde bulunan bir konteynerde kaldıktan sonra dün akşam saatlerinde kendi imkanlarıyla Aydın’ın Kuşadası ilçesine gelerek yakın akrabalarında kalmaya başladı.

Depremzedeler için temel ihtiyaç malzemelerinin toplandığı Kuşadası Belediyesi’nin Yeni Hizmet Binası’na gelerek görevlilerden çeşitli konularda yardım isteyen Özal, yaşadıklarını anlattı.

‘Göz gözü görmüyordu’

Yaşadığı korku dolu anları hala unutamadığını belirten Abdülkadir Özal, “Televizyon seyrederken birden bir sallantı olunca eşim ve çocuklarıma seslendim. Hemen toparlandık. İlk sarsıntı başladıktan çok kısa bir süre sonra bina temele doğru yaklaşık 3 metre çöktü. Biz hemen yan tarafımızda oturan komşumuzun balkonuna geçerek kendimizi kurtardık. Enkaz altında kalmaktan bu şekilde kurtulduk. Hatay yerle bir oldu. Elektrikler kesildi. Göz gözü görmüyordu. Her yer toz duman içindeydi. Gün ışıyınca kırıcı makinemi almak için iş yerime gitmek istedim. İşyerim de yerle bir olmuştu. Çocuklarım, torunum ve eşimle iki gün bir konteynerde kaldık. Ateş yakarak ısınmaya çalıştık” dedi.

‘Akrabalarım hala enkaz altında’

Deprem nedeniyle psikolojilerinin ailece bozulduğunu ifade eden Abdülkadir Özal, “Şimdi çocuklarım, torunum ve eşimle birlikte dünürümün yanında kalıyoruz. Bizi Kuşadası’na arabayla dünürümün oğlu getirdi. Şimdi bile oturduğum yerde hala sallandığımı hissediyorum. Ablam ve iki çocuğu hala enkaz altında. Her gün göçük altından bir sürü cansız beden çıkarıyorlar. Çok büyük bir felaket yaşadık. Milletimize geçmiş olsun” diye konuştu.