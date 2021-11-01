Kuşadası’nda zurna severler unutulmaz bir gece yaşadı

Türkiye’nin en büyük zurna üstadı Mesut Külahlı, izleyicilerin kulaklarının pasını sildi. Yaklaşık 2.5 saat sahnede kalan Külahlı, zurna severlere unutulmaz anlar yaşattı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sahne alan Zurna üstadı Mesut Külahlı, izleyenlerin kulağının pasını sildi Konsere Kuşadası içinden ve şehir dışından çok sayıda davetli katıldı. Yaklaşık 2.5 saat sahnede kalan sanatçı, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Davetliler, Külahlı’nın seslendirdiği eserlere eşlik etti. Ege bölgesinin yanı sıra uluslararası üne de sahip olan Mesut Külahlı, gecenin sonunda hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.