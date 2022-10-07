Kuşadası’nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Değirmendere Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 ADF 857, 34 DLY 118 ve 64 AB 962 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı. Kazada otomobillerde bulunan S.O. ve M.O. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.