Kuşadası’nda yunus ölü olarak kıyıya vurdu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yok olma tehdidi altında olan Tırtak türü bir yunus ölü olarak kıyıya vurdu.

Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi’ndeki bir plaja bir yunus ölü olarak kıyıya vurdu. Yapılan incelemelerde yunusun küresel ve Akdeniz ölçeğinde tehlike altındaki tırtak türü 2.15 metre boyundaki erkek bir yunus olduğu belirlendi. Yunusun hedef dışı av olarak, trol ağlarına yakalanıp öldüğü tahmin ettiklerini ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; “Bölgemizde deniz memelilerinden yunuslar, nesli tehlike altındaki türlerden caretta caretta ve chelonia mydas gibi nesli tehlike altında olan türlerin, trol teknelerinin ağlarına yakalanarak yaşamlarını kaybettikleri görülmektedir. Aynı zamanda bu hassas canlıları deniz kirliliği, plastik atıklar gibi nedenlerle de kaybetmekteyiz. Deniz ekosistemi için çok önemli olan bu hassas türlerin korunması için deniz insanlarının gerekli duyarlılığı göstermeleri gerekir. Denizlerimizde gördüğümüz yunus ve kaplumbağaların sayısı, deniz ekosisteminin ne kadar sağlıklı olduğunun göstergelerinden biridir. Ölen yunusa nekropsi yapılamayacak durumda olduğundan, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’na götürülerek gömülmesi sağlandı” dedi.