Kuşadası’nda yollar yenilenmeye devam ediyor
Kentin farklı noktalarında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Meram Sitesi’nde yolları yenilemeye başladı.
Kentin farklı noktalarında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Meram Sitesi’nde yolları yenilemeye başladı.
Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kentin farklı mahallelerinde yürütülen yol yapım çalışmaları Meram Sitesi ile sürüyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in geçtiğimiz ay yaptığı Meram Sitesi ziyaretinde söz verdiği gibi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından bin metrekarelik alanda eski parke taşlarının sökümüne başlandı. 3 bin 500 metrekarelik alanda gerçekleşecek söküm çalışmalarında bölgeye yağmur suyu hattı da döşenecek. Alt yapı çalışmasının tamamlanmasının ardından ise Meram Sitesi’nin yolları kilit parke taşı döşenerek bütünüyle yenilenecek.
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