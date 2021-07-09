Kuşadası’nda yol yapım seferberliği yaz nüfusunun arttığı bölgelerde yoğunlaştı

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım seferberliğine aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler son olarak turizm sezonunda yaz nüfusunun arttığı Soğucak Mahallesi’ndeki sahil sitelerinin bulunduğu bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in kent genelinde başlattığı hizmet atağı hız kesmeden devam ediyor. İkiçeşmelik Mahallesi ile Davutlar Mahallesi’nde alt ve üst yapı yenileme işlerini aralıksız sürdüren ekipler, bir yandan da kentin farklı noktalarında yol yapım ve onarım çalışması yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar kent sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Ekipler son olarak Soğucak Mahallesi’ndeki Sedir Sitesi çevresinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Bu kapsamda vatandaşların yaz aylarında ikinci ikamet adresi olarak tercih ettikleri sitenin çevresindeki yollarda hafriyat çalışması yürütülüyor. Zemin iyileştirme işlemi tamamlanan yollara kilit parke taşı döşenecek. Ardından bölgeye bordür taşı döşenerek yaya kaldırımı yapılacak.