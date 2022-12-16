Kuşadası’nda yol çalışmaları devam ediyor

Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarında Meram Sitesi’nin ardından Gerçek Sitesi’nin kamuya ait yollarında sürdürülen yenileme çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Kentin farklı mahallelerinde alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kuşadası Belediyesi, belirlenen program dahilinde yol yapım, bakım ve onarım işlerine devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Gerçek Sitesi’nde başlatılan yol yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. 2 bin 300 metrekarelik alanda sürdürülen çalışmalarda öncelikle eskiyen asfalt sökülerek 195 metrelik yağmur suyu hattı döşendi. Şiddetli yağışa bağlı olarak ortaya çıkabilecek su taşkınlarının önüne geçmek içinse bölgeye 3 adet ızgara monte edildi. 265 metrelik alanda bordür döşemesi, 365 metrekarelik alanda ise kilit taş döşemesi tamamlandı. Kısa süre içerisinde tamamlanacak olan çalışmalar site sakinleri ve civarda oturan Kuşadalılar tarafından memnuniyetle karşılandı.