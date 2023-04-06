Kuşadası’nda yeşil reçeteye tabi 107 adet hap ele geçirildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir şahsın üst aramasında yeşil reçete ile satılabilen 107 adet hap ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizce uyuşturucu madde kullanan şahsa yönelik çalışma başlattı. Kuşadası’nda 1 şahsın üzerinde yapılan üst aramasında, 7 tablette 107 adet yeşil reçete ile satılması gereken hap ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.