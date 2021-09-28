Kuşadası’nda yeşil alan çalışmalarına hız verildi

Kuşadası Belediyesi kentteki yeşil alanları artırmak amacıyla park yapım ve yenileme çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Türkmen Mahallesi’nde bulunan Behice Boran Parkı’nda yenileme çalışmalarına başlandı.

Kuşadası Belediyesi, çocukların aileleriyle birlikte sağlıklı bir ortamda kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak için kent genelinde yürüttüğü park yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Son 2,5 yıl içerisinde 15 parkın yapımını tamamlayan 13 yeşil alanı bütünüyle yenileyen Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şimdi de Türkmen Mahallesi’nde bulunan Behice Boran Parkı’nda bakım ve yenileme çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında parkın duvarları, otomatik sulama sistemi, aydınlatmaları ve oturma grupları tümüyle yenilenecek. Çocuklara daha güvenli bir oyun alanı oluşturmak için de zemini kauçuk kaplı yeni bir oyun grubu yerleştirilecek. Parka ayrıca mahalle sakinlerinin açık havada egzersiz yapabilmelerine imkan sağlayacak çeşitli spor aletleri monte edilecek. Yenileme çalışmaları tamamlandığında Kuşadası içerisinde 190 metrekarelik piknik alanı ve 1448 metrekarelik yeşil alan barındıran toplam 3424 metrekarelik bir parka kavuşacak.

Kuşadası’nın daha yeşil bir görünüme sahip olması için çalışmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen sürede kentimizdeki yeşil alanlar ile parkların sayısında ciddi bir artış oldu. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte parklarımızdaki yenileme ve bakım çalışmalarına hız verdik” dedi.