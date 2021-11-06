Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada benim Kürt kardeşlerimiz var, Kürt kardeşlerimizi ihmal edemezdik, etmedik, bu eserleri onlara kazandırdık. Bölgedeki yolları yüksek standartlarla yeniden yaptık. Projelerin maliyeti toplamda 20 milyar lirayı bulmuştur.
Kuşadası’nda yaz devam ediyor
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dolayısıyla bölge sakinleri Kasım ayında denize girdi.
AYDIN 06.11.2021, 13:54
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dolayısıyla bölge sakinleri Kasım ayında denize girdi.
Ege Bölgesi’nin gözde turizm merkezlerinden Kuşadası, Kasım ayında yazdan kalma günleri yaşıyor. Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olarak ölçüldüğü bölgede, güzel havayı fırsat bilen ilçe sakinleri, plajlarda ’kış güneşinin’ tadını çıkardı. Kimi bölge sakini denize girerken kimisi de güneşlendi. Hava sıcaklarının yüksek seyretmesi bölge esnafını da memnun etti.