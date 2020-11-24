Kuşadası’nda yaşayan Kuveytlilerden öğrencilere tablet desteği

Kuşadası’nda yaşayan Kuveytliler, Belediye Başkanı Ömer Günel’in öncülüğünde ihtiyaç sahibi ailelerin uzaktan eğitim gören çocukları için başlatılan tablet bilgisayar bağış kampanyasına destek verdi.

Kentte yaşayan Kuveyt vatandaşları 45 tablet bilgisayarı Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’a teslim etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in öncülüğünde ihtiyaç sahibi ailelerin pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören çocukları için başlatılan tablet bilgisayar bağışı kampanyasına bir destek de kentte yaşayan Kuveytlilerden geldi. Bu kapsamda toplanan 45 tablet bilgisayar, Kuşadası’nda ikamet eden Kuveytli Mohammed Alqattan tarafından Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’a teslim edildi. Bağışlanan tablet bilgisayarlar Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün yapacağı incelemelerin ardından ihtiyacı olan ailelerin çocuklarına verilecek.

Kuşadası’nda yaşayan Kuveytlilerin bağış kampanyasına verdikleri desteği çok anlamlı bulduklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “İlçemizde ikamet eden Kuveytliler bugüne kadar başlattığımız birçok yardım kampanyasına desteklerini sundular. Pandemi sürecinde başlattığımız dayanışma paketi kampanyamıza da katkıda bulundular. Şimdi de ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için başlattığımız tablet bilgisayar bağış kampanyasına büyük bir destek sundular. Kendilerine Kuşadası halkı ve Belediye Başkanımız adına teşekkür ediyorum. Dostluğumuz dayanışmayla daha da pekişiyor” dedi.

Uzun süredir Kuşadası’nda yaşayan Kuveytli Mohammed Alqattan, Belediye Başkanı Ömer Günel’in öncülüğünde başlatılan kampanyanın bir parçası olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek “Kuşadası Belediyesi her koşulda bizim yanımızda oldu. Hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemedi. Belediye Başkanımızın ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için başlattığı bu kampanyaya katkıda bulunmak istedik. Kuşadası’nda yaşayan Kuveytliler olarak temin ettiğimiz 45 tablet bilgisayarı Belediye Başkan Yardımcımız Oğuzhan Turan’a teslim ettik. Belediyemizin bu tarz duyarlı projelerine elimizden gelen desteği vermeye hazırız” diye konuştu.