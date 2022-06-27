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Kuşadası’nda yangın önleme toplantısı yapıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Dilek Yarımadası Milli Park çevresinde yangın önleme toplantısı gerçekleştirildi.

AYDIN 27.06.2022, 09:29
Kuşadası’nda yangın önleme toplantısı yapıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Dilek Yarımadası Milli Park çevresinde yangın önleme toplantısı gerçekleştirildi.

Yaz mevsimin kendini iyice hissettirmesi ve sıcaklık değerlerin artması nedeniyle yangın riski artan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı ve çevresinde yangın önleme toplantısı gerçekleştirildi. Aydın Vali yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan başkanlığında, Doğanbey Milli Park Şefliği’nde gerçekleştirilen toplantıda, Milli Park ve çevresinde orman yangınına karşı gerekli kurumlar alması gereken önlemler konuşularak karara bağlandı.

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