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Kuşadası’nda Yağmur Suyu Mazgalları Yağışlar Öncesi Temizlendi

Kuşadası Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesi olası su baskınlarına karşı önlem almaya devam ediyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yağmur suyu tahliye mazgallarını temizleye başladı.

AYDIN 11.10.2021, 17:17
Kuşadası’nda Yağmur Suyu Mazgalları Yağışlar Öncesi Temizlendi

Kuşadası Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesi olası su baskınlarına karşı önlem almaya devam ediyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yağmur suyu tahliye mazgallarını temizleye başladı.

Kuşadası Belediyesi, önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen sağanak yağışlar öncesi su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla yağmur suyu hatları ve mazgallarını temizliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma Kuşadası’nın tüm cadde ve sokaklarında yürütülüyor. Ekipler, yağmur suyu hattı mazgallardan su geçişini engelleyen pet şişe, sigara izmariti, plastik ambalaj, kuru ağaç dalları, toprak ve hafriyat kalıntıları gibi atıkları Kuşadası Belediyesi’ne ait vakum aracı ile temizliyor. Yağmur suyu kanalları vakum işleminin ardından tazyikli suyla yıkanıyor. Kuşadası Belediyesi, yaptığı çalışmayla yağışlardan dolayı meydana gelebilecek olası su taşkınlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, “Kuşadası Belediyesi olarak hemşehrilerimizin daha huzurlu bir kış mevsimi geçirmesi için çalışmalara başladık. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler kentimizin farklı noktalarındaki yağmur suyu hattının bağlantı noktalarına beton kutu menfezler yerleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ise yağışlardan dolayı meydana gelebilecek olası su taşkınlarının önüne geçmek için yağmur suyu hattı mazgallarını temizliyor. Hedefimiz kış mevsimini sorunsuz bir şekilde geçirmek” dedi.

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