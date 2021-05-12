banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Netanyahu: Gazze'ye yönelik askeri operasyon devam edecek
Netanyahu: Gazze'ye yönelik askeri operasyon devam edecek
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan Filistinlilere destek
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan Filistinlilere destek
İddaa, Fenerbahçe'ye verdiği şampiyonluk oranıyla hayrete düşürdü
İddaa, Fenerbahçe'ye verdiği şampiyonluk oranıyla hayrete düşürdü
Cemil Çiçek'ten Sedat Peker açıklaması: Binde biri doğruysa felakettir
Cemil Çiçek'ten Sedat Peker açıklaması: Binde biri doğruysa felakettir

Kuşadası’nda vatandaşlar kan bağış aracına akın etti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde İsmail Cem Barış meydanında kan alma bağış aracı ile pandemi sürecinde ulusal kan stoklarını arttırmak amacıyla çeşitli farkındalık çalışmaları yürüten Türk Kızılay’ın kan bağışı çağrısına vatandaşlar kayıtsız kalmadı. Kızılay’ın kanver.org sitesinden randevu oluşturan vatandaşlar, tam kapanmaya rağmen kan bekleyenlere umut oldu.

AYDIN 12.05.2021, 15:53
Kuşadası’nda vatandaşlar kan bağış aracına akın etti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde İsmail Cem Barış meydanında kan alma bağış aracı ile pandemi sürecinde ulusal kan stoklarını arttırmak amacıyla çeşitli farkındalık çalışmaları yürüten Türk Kızılay’ın kan bağışı çağrısına vatandaşlar kayıtsız kalmadı. Kızılay’ın kanver.org sitesinden randevu oluşturan vatandaşlar, tam kapanmaya rağmen kan bekleyenlere umut oldu.

Kovid-19 pandemisi döneminde kan ve immün plazma bağışı alarak hastaların şifa bulmasını sağlayan Türk Kızılay’ın, pandeminin yeniden yükselişe geçmesi tam kapanmayla başlaması ile düşüş eğilime giren ulusal kan stoklarını arttırmak için çağrıda bulunmasının ardından www.kanver.org sitesinden randevu oluşturan vatandaşlar, tam kapanmaya rağmen acil kan ihtiyacı bulunan hastalara umut oldu.

17 günlük tam kısıtlamaya dahil olmadan kan bağışı yapılabileceğinin açıklanmasıyla randevu alarak telefonlarına gelen SMS ile kan bağış merkezlerinin yolunu tutan vatandaşlar, hastalara umut oldu. vatandaşlar, kısıtlamalara rağmen Kızılay’ın çağrısına kayıtsız kalmadı. Kan bağışında bulunan vatandaşların randevu oluşturarak gerçekleştirdikleri kan verme işlemi ise yalnızca 15-20 dakika sürüyor.
Yorumlar (0)
20°
açık