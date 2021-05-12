Kuşadası’nda vatandaşlar kan bağış aracına akın etti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde İsmail Cem Barış meydanında kan alma bağış aracı ile pandemi sürecinde ulusal kan stoklarını arttırmak amacıyla çeşitli farkındalık çalışmaları yürüten Türk Kızılay’ın kan bağışı çağrısına vatandaşlar kayıtsız kalmadı. Kızılay’ın kanver.org sitesinden randevu oluşturan vatandaşlar, tam kapanmaya rağmen kan bekleyenlere umut oldu.

Kovid-19 pandemisi döneminde kan ve immün plazma bağışı alarak hastaların şifa bulmasını sağlayan Türk Kızılay’ın, pandeminin yeniden yükselişe geçmesi tam kapanmayla başlaması ile düşüş eğilime giren ulusal kan stoklarını arttırmak için çağrıda bulunmasının ardından www.kanver.org sitesinden randevu oluşturan vatandaşlar, tam kapanmaya rağmen acil kan ihtiyacı bulunan hastalara umut oldu.

17 günlük tam kısıtlamaya dahil olmadan kan bağışı yapılabileceğinin açıklanmasıyla randevu alarak telefonlarına gelen SMS ile kan bağış merkezlerinin yolunu tutan vatandaşlar, hastalara umut oldu. vatandaşlar, kısıtlamalara rağmen Kızılay’ın çağrısına kayıtsız kalmadı. Kan bağışında bulunan vatandaşların randevu oluşturarak gerçekleştirdikleri kan verme işlemi ise yalnızca 15-20 dakika sürüyor.