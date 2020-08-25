Kuşadası’nda uyuşturucudan aranan 3 kişi yakalandı
KUŞADASI’NDA NARKOTİK EKİPLERİ, UYUSTURUCU MADDE KULLANMAK VE UYUSTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK SUÇLARINDAN ARANAN VE KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI BULUNAN 3 ZANLIYI YAKALADI.
Kuşadası’nda narkotik ekipleri, Uyusturucu Madde Kullanmak ve Uyusturucu Madde Ticareti Yapmak suçlarından aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 zanlıyı yakaladı. Hakim karşısına çıkan 3 zanlı da tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadelede kapsamlı bir çalışma başlatan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından aranan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Uyusturucu Madde Kullanmak Suçundan 2 ayrı dosyadan aranan ve toplam 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B. isimli şahıs ikiçeşmelik Mahallesi’ndeki bir evde, Uyusturucu Madde Kullanmak Suçundan 2 ayrı dosyadan aranan ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.S. isimli şahıs ikiçeşmelik Mahallesinde bir evde ve Uyusturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan 12 Yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z.Y. isimli şahıs Davutlar Mahallesinde bulunan bir evde yakalanarak, gözaltına alındı.
Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen zanlılar, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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