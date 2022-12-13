Kuşadası’nda uyuşturucu satıcılarına operasyon

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi yakalanırken, aramada 535 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcısına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde S.D. (36) isimli şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Yapılan operasyonda şüpheli yakalanırken yapılan aramada şahsın üzerinde 535 gram metamfetamin uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen bin 800 TL para ele geçirildi. Şüphelinin sevk edildiği sağlık kurumunda yapılan testinde ise uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken hakkında adli işlem başlatıldı.