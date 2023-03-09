Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde, 200 bin TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik 10 şahıs hakkında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 912,95 gram Metamfetamin, 5,67 Gram Kokain, 0,90 Gram kubar esrar, 2 Adet Tabanca, 3 Adet Şarjör ve çeşitli çaplarda (19) adet fişek, 1 Adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet hassas terazi, 6 adet cep telefonu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 200 bin TL değerinde ziynet eşyası ve 1800 TL nakit para ele geçirildi. Yapılan ara yakalamalar sonucu 3 şahıs tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Dosya çerçevesinde 6 şüpheli şahıs daha yakalandı. Yakalanan 6 şahıstan E.Ö., C.G. isimli şahıslar adli makamlar tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.