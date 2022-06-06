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Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yapılan polisin araçta yaptığı aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN 06.06.2022, 17:59
Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yapılan polisin araçta yaptığı aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Kuşadası’nda operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Kuştur uygulama noktasında bir aracı durduran ekipler araçtan birisi kadın 3 kişiyi indirerek otomobili aramaya başladı. Arka yolcu koltuğunun altındaki paspasta 105 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan sorgulamanın ardından mahkemeye sevk edilen M.L. isimli kadın başta olmak üzere D.E. ve E.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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