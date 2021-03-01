Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken, bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından ilçe genelinde Uyuşturucu Madde Satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda U.K. isimli şahıs Türkmen Mahallesi’nde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 3.30 gram esrar maddesi, 1 adet üzerinde marka model bulunmayan 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirilmiş ve ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şahıs hakkında gerekli işlemler için Emniyete götürülmüş, akabinde adli makamlara sevki sağlanacaktır.